Пропавших моряков с эсминца "Джон Маккейн" ищут военные водолазы

В поисково-спасательной операции также принимают участие военный флот и береговая охрана Сингапура

Водолазы ВМС США приступили к поиску десяти моряков, пропавших без вести в результате столкновения эсминца "Джон Маккейн" и торгового судна в районе Малаккского пролива.

"Водолазы военно-морского флота и корпуса морской пехоты США начали поиск десяти моряков с эсминца "Джон Маккейн", пропавших без вести в результате столкновения (корабля) с торговым судном Alnic MC утром 21 августа", — говорится в заявлении командования Седьмого флота ВМС США.

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Отмечается, что водолазы с помощью специального оборудования смогут попасть в заблокированные отсеки эсминца, а также провести оценку повреждений в затопленной части судна.

Ранее сообщалось, что поврежденный эсминец прибыл на сингапурскую базу "Чанги". Командование ВМС США подтвердило, что в результате инцидента пять моряков получили ранения и десять пропали без вести.

Отмечалось, что в поисково-спасательной операции принимают участие военный флот и береговая охрана Сингапура, а также вертолеты и конвертопланы, дислоцированные на десантном корабле ВМС США "Америка".

"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.