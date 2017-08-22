Пропавших моряков с эсминца "Джон Маккейн" ищут военные водолазы

Сегодня, 11:58

В поисково-спасательной операции также принимают участие военный флот и береговая охрана Сингапура

Фото: AFP
Фото: AFP

Водолазы ВМС США приступили к поиску десяти моряков, пропавших без вести в результате столкновения эсминца "Джон Маккейн" и торгового судна в районе Малаккского пролива.

"Водолазы военно-морского флота и корпуса морской пехоты США начали поиск десяти моряков с эсминца "Джон Маккейн", пропавших без вести в результате столкновения (корабля) с торговым судном Alnic MC утром 21 августа", — говорится в заявлении командования Седьмого флота ВМС США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отмечается, что водолазы с помощью специального оборудования смогут попасть в заблокированные отсеки эсминца, а также провести оценку повреждений в затопленной части судна.

Ранее сообщалось, что поврежденный эсминец прибыл на сингапурскую базу "Чанги". Командование ВМС США подтвердило, что в результате инцидента пять моряков получили ранения и десять пропали без вести.

Отмечалось, что в поисково-спасательной операции принимают участие военный флот и береговая охрана Сингапура, а также вертолеты и конвертопланы, дислоцированные на десантном корабле ВМС США "Америка".

"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.
США, ВМС, флот, инцидент, водолазы, эсминец, Джон Маккейн
Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Истребителей J-10. Фото: warfiles.ru

У США произошел военный инцидент с Китаем – СМИ

24 Июля, 18:04

По предварительным данным, один из китайских истребителей J-10 приблизился к американскому самолету EP-3 и заставил его изменить направление

Одесса

В Черное море вошел американский ракетный эсминец

7 Мая, 06:17

Oscar Austin будет проводить морские операции в целях поддержки союзников по НАТО в Восточной Европе в рамках операции "Атлантическая решимость"

Мир

У берегов Японии американский эсминец столкнулся с торговым судном

17 Июня, 02:07

Сейчас выясняются масштабы инцидента и травмирования персонала

Мир

Американский разведывательный корабль. Фото: navsource.org

Иранские военные катера заставили американский и британские корабли изменить курс - СМИ

7 Марта, 09:39

Как сообщается, были сделаны попытки связаться с иранскими катерами по радио, но ответа не было и такое поведение было "небезопасным и непрофессиональным"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования