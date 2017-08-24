Разрушительный тайфун "Хато" добрался до Китая: появилось видео

Стихия уже убила пять человек, многие пропали без вести

На побережье Китая обрушился тайфун "Хато". В результате разгула стихии погибли, по меньшей мере, девять человек, многие числятся пропавшими без вести.

По данным синоптиков, это сильнейший тайфун с 1968 года.

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"Такое впечатление, что только что пережил войну", — приводит Reuters слова одного из коммунальных служащих.

В находящемся неподалеку Гонконге 34 человека получили травмы, хотя жертв удалось избежать. Ветер повалил множество деревьев, улицы затоплены, возникли перебои с работой биржи.