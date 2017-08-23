Северная Корея создала новые ракеты – СМИ

В среду государственные СМИ КНДР опубликовали фотографии, которые демонстрируют проекты одной или двух новых ракет

В Северной Корее (КНДР) создали новые модели твердотопливных ракет, которыми можно оснащать подводные лодки. Об этом сообщает AP, ссылаясь на фотографии, опубликованные севернокорейской прессой.

"В среду государственные СМИ КНДР опубликовали фотографии, которые, вероятно, демонстрируют проекты одной или двух новых ракет. Концептуальные схемы ракет заметили на стене за главой КНДР Ким Чен Ын на фото его посещения завода по производству твердотопливных двигателей для программы баллистических ракет", – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, на одном из снимков видна концептуальная схема ракеты "Пукгуксон-3". Установить точную модель другой ракеты сложнее, однако она, вероятно, относится к семейству "Хвасон". "Пукгуксон-3" является определенно новой моделью", – заявил научный сотрудник Центра исследований нераспространения Майкл Дьютсман.

По его словам, ракета может быть спроектирована так, чтобы летать дальше и запускаться из пусковой трубы, что облегчает перевозку ракет и затрудняет их обнаружение и уничтожение. Кроме того, твердотопливные двигатели позволяют быстрее запускать ракеты, чем те, что с жидким топливом. Новыми ракетами можно оснащать подводные лодки.

Ранее военные Южной Кореи и США начали учения на фоне повышенной напряженности в отношениях с КНДР.