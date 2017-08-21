Северная Корея зарабатывает на экспорте, несмотря на санкции – ООН

Сегодня, 12:53

По оценкам Госдепа США, санкции могут сократить прибыль КНДР от экспорта на 1 млрд долларов

Фото: AFP
Фото: AFP

Северная Корея меняет пути поставок полезных ископаемых в другие государства: вместо Китая экспорт из КНДР теперь идет в страны Юго-Восточной Азии. Такие данные содержатся в отчете, составленном экспертами для комитета Совета Безопасности ООН по санкциями в отношении КНДР.

Причина перемен в запрете на импорт, который ввел Пекин – за последние полгода Пхеньян заработал на экспорте угля и железной руды около 270 млн долларов.

В докладе также отмечается "ослабевание мер, направленных на ликвидацию оружия массового уничтожения". Сложилась ситуация, при которой источники финансирования ядерной программы Пхеньяна заблокировать сложно.

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Совбез ООН проголосовал за новые санкции против Пхеньяна 5 августа, резолюция запрещает странам-членам импортировать ресурсы, включая уголь и железную руду, из Северной Кореи.

Под удар также попали совместные предприятия с этим государством: запрещается не только создавать новые, но и разрешать КНДР увеличивать число рабочих на уже существующих. Китай, основной торговый партнер Северной Кореи, ввел ограничения на поставки из КНДР с 15 августа.

По оценкам Госдепа США, санкции могут сократить прибыль КНДР от экспорта на 1 млрд долларов.

Но в конце июля Центральный банк Южной Кореи оценил, что в прошлом году, несмотря на действие ранее введенных санкций, ВВП Северной Кореи вырос на 3,5%, это самый большой показатель за прошедшие 17 лет. Рост обеспечили горнодобывающая и тяжелая промышленность, а также электроэнергетика. Вырос и объем экспорта: по оценкам Сеула, он составил 28,2 млн долларов. Пхеньян официальную статистику не публикует.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония разместила противоракетные комплексы Patriot из-за угрозы атаки КНДР. В частности, систему ПРО развернули на западе страны по ожидаемой траектории полета северокорейских ракет, которые КНДР пригрозила выпустить в направлении острова Гуам, где дислоцируется авиабаза США.
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Источник:

РБК

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