Шокирующее видео: в китайском цирке тигр напал на дрессировщика

Жуткий инцидент произошел во время циркового представления в китайском городе Инкоу. Тигр напал на дрессировщика на глазах у шокированных зрителей. К счастью, коллегам несчастного мужчины удалось оперативно отогнать хищника. Пострадавший отделался легкими травмами, сообщает Metro.



На попавших в Сеть страшных кадрах запечатлено, как тигр нападает на дрессировщика и начинает таскать его по арене. Через несколько секунд коллега пострадавшего подбегает к хищнику и начинает с размаху бить его палкой. Тигр ослабляет хватку, дрессировщику удается вырваться.



Позже представители цирка заявили, что тигр, скорее всего, был уставший и злой, так как выступал около десяти раз в сутки ежедневно. Напавшему на дрессировщика зверю восемь лет, он весит 240 килограммов. Это было его третье выступление в тот злополучный день.



По словам свидетелей, тигру нанесли не менее 10 ударов палками, прежде чем он выпустил свою жертву из лап. Дирекция цирка заявила, что сократит суточное количество выступлений опасных животных.