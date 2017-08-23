Ситуация с Северной Кореей становится менее напряженной – МИД Китая
КНР видит признаки ослабления напряженности на Корейском полуострове и осуждает американские санкции
В МИД Китая считают, что напряженность на Корейском полуострове снизилась после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о возможности проведения переговоров с КНДР в ближайшем будущем. Об этом сообщила в среду, 23 августа, представитель ведомства Хуа Чуньин.
По ее словам, ситуация на Корейском полуострове улучшилась благодаря усилиям различных сторон, хотя и сейчас эта проблема остается очень трудной и деликатной.
Также Пекин заявил, что новые американские санкции, затрагивающие китайские компании, которые связаны с КНДР, не помогут взаимодействию США и КНР по ядерной проблеме в Северной Корее.
"Подобные действия США не помогут ни решению проблемы, ни установлению взаимного доверия и сотрудничества с Китаем. Мы призываем американскую сторону прекратить эти неверные действия и исправить их", – заявила Хуа Чуньин.
Накануне Минфин США ввел индивидуальные санкции в отношении ряда физических лиц и компаний России, Китая, Сингапура и Намибии из-за контактов торгового характера с КНДР.
По информации The Wall Street Journal, речь идет о Dandong Zhicheng и еще четырех китайских компаниях, которые власти США обвиняют в закупках угля у КНДР на американские доллары.
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