Столкновение кораблей в Ираке: погибло 20 моряков

Сегодня, 01:36

Сразу после трагедии правительство Ирака приказало арестовать иностранное судно и его экипаж до выяснения обстоятельств столкновения

Сухогруз Royal Arsenal, фото wikimedia.org
Сухогруз Royal Arsenal, фото wikimedia.org

В результате столкновения двух судов в Персидском заливе, в морском канале Хор Абдалла между Ираком и Кувейтом, погибли 20 иракских моряков. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на министерство транспорта Ирака, передает телеканал "112 Украина".

Согласно сообщению ведомства, иракское судно "аль-Мисбар" столкнулось с иностранным кораблем 19 августа. При крушении были спасены восемь моряков, тела четырех погибших матросов обнаружили позже.

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Тела еще 16 погибших моряков были обнаружены в четверг, 24 августа, когда судно было поднято на поверхность.

Согласно информации агентства, сразу после трагедии правительство Ирака приказало арестовать иностранное судно и его экипаж до выяснения обстоятельств столкновения.

Ранее стало известно, что в результате крушения пассажирского судна на северо-востоке Бразилии погибли три человека, всего же на борту находилось 130 человек.
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