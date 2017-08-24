У здания суда в Стамбуле произошла перестрелка
Между мужчинами во время судебного слушания произошел конфликт, выяснения отношений продолжились на улице
Два человека получили ранения из-за перестрелки возле здания суда в Стамбуле, сообщает агентство IHA.
Между участниками судебного слушания возник конфликт в здании суда в стамбульском районе Картал. Мужчины вышли на улицу и устроили перестрелку, в итоге двое получили тяжелые ранения.
İstanbul'da adliye çıkışı silahlı saldırı!https://t.co/XmIwFfEMcJ https://t.co/UJFNJWg9DR— haber vaktim (@habervaktim) 24 августа 2017 г.
По данным агентства, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как трое подозреваемых скрылись с места преступления. Они доехали до заправки на автомобиле и затем сбежали.
Ранее сообщалось, что на курорте в Турции произошла стрельба.
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