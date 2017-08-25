В Австралии студент избил битой преподавателя и сокурсниц

Сегодня, 22:04

Молодой человек совершил нападение во время лекции

Всего от действий учащегося пострадали четыре человека, фото EPA/UPG
Всего от действий учащегося пострадали четыре человека, фото EPA/UPG

В Австралийском национальном университете в Канберре студент во время лекции напал с бейсбольной битой на преподавателя. Как сообщают местные СМИ, 18-летний студент неожиданно вскочил и ударил лектора битой, кроме того, он ударил нескольких студентов, которые пришли на помощь преподавателю.

В результате сокурсникам нападавшего удалось забрать у него биту, а вскоре злоумышленника задержала охрана кампуса и передала его прибывшим полицейским.

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Всего от действий учащегося пострадали четыре человека: три женщины и мужчина. Они были госпитализированы, их травмы для жизни не опасны.

Полиция выясняет мотив нападавшего. Известно, что ранее студент не попадал в сводки полиции.

Ранее сообщалось, что в Люблине (Польша) трое человек избили 23-летнюю украинку из-за ее национальности.
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Корреспондент

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