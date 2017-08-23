В Бразилии затонула лодка с пассажирами

Судно вышло в понедельник вечером из Сантарена и направлялось в Виторию по реке Шингу

На севере Бразилии на реке Шингу затонула лодка, перевозившая по меньшей мере 70 человек, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на АP.

Во время крушения 25 человек смогли спастись, по меньшей мере семеро погибли, десятки считаются пропавшими без вести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Колумбии затонуло прогулочное судно со 150 туристами на борту

Причины аварии неизвестны.

Судно вышло в понедельник вечером из Сантарена и направлялось в Виторию по реке Шингу.

Ранее у северного побережья Норвегии затонуло прогулочное судно с туристами.