В ДТП с участием россиянина в Таиланде погибли два немецких туриста

Сегодня, 08:39

Гражданин России отрицает обвинеия в неосторожной езде

В Таиланде произошло ДТП с туристами.Фото: kamerzanov - LiveJournal
В Таиланде произошло ДТП с туристами.Фото: kamerzanov - LiveJournal

В ночь на 21 августа на острове Самуи произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. За рулем авто находился гражданин России. В результате аварии погибли двое туристов из Германии.

Как сообщает местная полиция, россиянина обвиняют в неосторожной езде, которая привела к гибели двух человек.

По предварительной информации, россиянин совершил наезд на мотоциклистов во время обгона. Однако сам водитель свою вину отрицает.

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По его словам, водитель мотоцикла пытался обогнать пикап, не справился с управлением и врезался в автомобиль россиянина.
ДТП, Таиланд, туристы, Самуи
Источник:

РИА Новости

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