В ДТП с участием россиянина в Таиланде погибли два немецких туриста

В ночь на 21 августа на острове Самуи произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. За рулем авто находился гражданин России. В результате аварии погибли двое туристов из Германии.

Как сообщает местная полиция, россиянина обвиняют в неосторожной езде, которая привела к гибели двух человек.

По предварительной информации, россиянин совершил наезд на мотоциклистов во время обгона. Однако сам водитель свою вину отрицает.

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По его словам, водитель мотоцикла пытался обогнать пикап, не справился с управлением и врезался в автомобиль россиянина.