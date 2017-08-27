В Грузии рухнул в ущелье вертолет: опубликовано видео

В Грузии разбился спасательный вертолет Ми-8, принимавший участие в борьбе с лесными пожарами, есть пострадавшие.

Об этом сообщает местный канал 1tv.ge.

"В Грузии вертолет, участвовавший в тушении пожаров в ущелье Боржоми, потерпел крушение. Он упал в водоем во время забора воды для тушения", – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, трое человек получили ранения. По информации службы скорой помощи, травмы пострадавших не представляют угрозы для жизни, все трое доставлены в больницу.

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Отмечается, что на место крушения прибыл министр внутренних дел страны Георгий Мгебришвили.