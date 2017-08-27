В Грузии рухнул в ущелье вертолет: опубликовано видео

Сегодня, 14:18

Трое человек получили ранения 


В Грузии разбился спасательный вертолет Ми-8, принимавший участие в борьбе с лесными пожарами, есть пострадавшие.

Об этом сообщает местный канал 1tv.ge.

"В Грузии вертолет, участвовавший в тушении пожаров в ущелье Боржоми, потерпел крушение. Он упал в водоем во время забора воды для тушения", – говорится в сообщении.

2_screenshot_650x410

Согласно информации издания, трое человек получили ранения. По информации службы скорой помощи, травмы пострадавших не представляют угрозы для жизни, все трое доставлены в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отмечается, что на место крушения прибыл министр внутренних дел страны Георгий Мгебришвили.
видео, Грузия, крушение, вертолет, время, травмы, разбился, пострадавшие, ущелье

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Вертолет SH60J. Фото: flickr.com

Вертолет ВВС Японии потерпел крушение, без вести пропали три человека

Вчера, 22:07

Контакт с вертолетом пропал несколько часов назад 

США

Фото: Defence.Ru

Вертолет США рухнул у берегов Йемена

Вчера, 08:26

Пять членов экипажа, которые были на воздушном судне, спасены

Евросоюз

Инцидент произошел в районе Каштру-Дайри. Фото: AFP

В Португалии разбился вертолет во время тушения пожара

20 Августа, 21:02

Вертолет попал в высоковольтные провода и разбился

Другие страны

Фото: Avia.pro

В Японии рухнул вертолет морских сил самообороны: опубликовано фото

17 Августа, 10:53

На борту воздушного судна находились восемь человек, трое из которых получили незначительные травмы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования