В Индии боевики захватили полицейский лагерь: есть жертвы

В Индии боевики напали на полицейский лагерь, трое правоохранителей погибли, сообщает агентство ANI.

Инцидент произошел рано утром в штате Джамму и Кашмир. Боевики проникли в одно из зданий, после чего открыли огонь, а также использовали ручные гранаты.

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Правоохранителей эвакуировали из комплекса, где по-прежнему укрываются террористы. Продолжается операция по их нейтрализации.

Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на полицейских у Букингемского дворца.