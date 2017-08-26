В Индии боевики захватили полицейский лагерь: есть жертвы
Трое пострадавших полицейских скончались от полученных ранений
В Индии боевики напали на полицейский лагерь, трое правоохранителей погибли, сообщает агентство ANI.
Инцидент произошел рано утром в штате Джамму и Кашмир. Боевики проникли в одно из зданий, после чего открыли огонь, а также использовали ручные гранаты.
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Правоохранителей эвакуировали из комплекса, где по-прежнему укрываются террористы. Продолжается операция по их нейтрализации.
Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на полицейских у Букингемского дворца.
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