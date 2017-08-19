В Индии произошла крупная железнодорожная авария
Погибли десять человек, еще 150 получили ранения
Поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш, не менее десяти человек погибли, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя местных властей.
Кроме того, ранения получили 150 человек.
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По данным местных СМИ, с рельсов сошли шесть вагонов поезда, следующего из Пури в Хардвар.
К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Причина аварии пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Индии в результате схода с рельсов поезда погибли 23 человека. Еще порядка 100 человек пострадали.
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