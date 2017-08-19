В Индии произошла крупная железнодорожная авария

Погибли десять человек, еще 150 получили ранения

Поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш, не менее десяти человек погибли, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя местных властей.

Кроме того, ранения получили 150 человек.

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По данным местных СМИ, с рельсов сошли шесть вагонов поезда, следующего из Пури в Хардвар.

К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Причина аварии пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Индии в результате схода с рельсов поезда погибли 23 человека. Еще порядка 100 человек пострадали.