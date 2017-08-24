В Персидском заливе столкнулись два судна: много жертв

Удалось спасти 11 человек, из воды извлечено в общей сложности 20 тел моряков

20 иракских моряков погибли в результате столкновения иракского судна с иностранным сухогрузом в водах Персидского залива, сообщило министерство транспорта Ирака и управление портами страны.

"Иракское судно "аль-Мисбар" затонуло в канале Хор Абдалла в результате столкновения с иностранным сухогрузом Royal Arsenal", — отметили в ведомстве.

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Канал Хор Абдалла расположен в Персидском заливе между Ираком и Кувейтом.

Пресс-служба управления портами Ирака заявило агентству Ghad, что спасателям удалось спасти 11 человек, из воды извлечено в общей сложности 20 тел моряков.

Сухогруз Royal Arsenal ходит под флагом государства Сент-Винсент и Гренадины, порт приписки – столица Кингстаун. Длина судна – 189 метров, на воду спущено в 1999 году.

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