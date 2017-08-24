В Персидском заливе столкнулись два судна: много жертв

Сегодня, 14:16

Удалось спасти 11 человек, из воды извлечено в общей сложности 20 тел моряков

Инцидент произошел в Персидском заливе. Фото: АрабМир
Инцидент произошел в Персидском заливе. Фото: АрабМир

20 иракских моряков погибли в результате столкновения иракского судна с иностранным сухогрузом в водах Персидского залива, сообщило министерство транспорта Ирака и управление портами страны.

"Иракское судно "аль-Мисбар" затонуло в канале Хор Абдалла в результате столкновения с иностранным сухогрузом Royal Arsenal", — отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Канал Хор Абдалла расположен в Персидском заливе между Ираком и Кувейтом.

Пресс-служба управления портами Ирака заявило агентству Ghad, что спасателям удалось спасти 11 человек, из воды извлечено в общей сложности 20 тел моряков.

Сухогруз Royal Arsenal ходит под флагом государства Сент-Винсент и Гренадины, порт приписки – столица Кингстаун. Длина судна – 189 метров, на воду спущено в 1999 году.

Ранее у северного побережья Норвегии затонуло прогулочное судно с туристами.
сухогруз, канал, судно, Персидский залив, судна
Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Сухогруз затонул вблизи Крыма. Фото: korabli.eu

Затонувший сухогруз вблизи Крыма: найдены пять человек

19 Апреля, 10:05

Один из них живой, но с переохлаждением, состояние еще четверых пока неизвестно

Крым

Сухогруз Anda. Фото: marinetraffic.com

Крушение у берегов Крыма: сухогруз полностью ушел под воду

29 Июля, 12:36

На борту находились граждане Сирии и Индии. Сухогруз перевозил 24 тысячи тонн пшеницы

Крым

Судьба шестерых человек остается неизвестной. Фото: Joinfo

В Крыму опрокинулся сухогруз, спасатели ищут шесть человек

29 Июля, 09:51

Сотрудники МЧС РФ начали поисковую операцию. Три члена экипажа были спасены

Мир

Корабль был задержан властями для осуществления всех необходимых проверок. Фото: pixabay.com

В Италии корабль столкнулся с причалом: покалечились 50 пассажиров

17 Июня, 23:14

В момент удара многие пассажиры судна не устояли на ногах

Другие страны

Фото: marinetraffic.com / alper boler

В Испании задержали судно с тоннами гашиша на борту и украинским экипажем

10 Августа, 15:07

В районе, где было задержано судно, часто промышляют контрабандисты

Мир

"Мегаяхту" британского миллиардера спустили на воду

11 Мая, 01:01

Яяхту строили на верфи в Германии в условиях секретности. Длина судна достигает почти 100 метров 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования