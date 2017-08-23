В Турции автобус с польскими туристами протаранил грузовик

Среди жертв – 17-летний парень, который работал стажером у гида

Один человек погиб, 11 туристов получили ранения в результате столкновения автобуса с туристами из Польши с грузовиком на юге Турции, сообщает газета Milliyet.

По предварительным данным, жертвой аварии стали 17-летний юноша, который работал стажером у гида. Состояние некоторых путешественников оценивается как критическое, они были доставлены в больницу.

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На место происшествия для оказания помощи пострадавшим прибыли спасатели. Полиция проводит расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Турции перевернулся автобус с туристами.