В ЮАР мужчина открыл стрельбу со сцены театра по зрителям

Сегодня, 23:37

В настоящее время полиция ведет поиски стрелявшего

В настоящее время полиция ведет поиски стрелявшего, фото AFP
В настоящее время полиция ведет поиски стрелявшего, фото AFP

Мужчина взобрался на сцену и открыл беспорядочную стрельбу по зрителям в театре южноафриканского города Йоханнесбург, один человек погиб, семь получили ранения, сообщает портал news24.

Инцидент произошел в воскресенье утром в городском театре Hillbrow Theatre, где проходил концерт музыкальной группы.

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"Подозреваемый вскочил на сцену, когда выступала группа. Затем он схватил микрофон и заявил, что концерта не будет до тех пор, пока ему не вернут украденный мобильный телефон", — сообщил представитель полиции, полковник Лунгело Дламини (Lungelo Dlamini). "Когда зрители попытались вмешаться, он открыл беспорядочную стрельбу и попал в восьмерых", — добавил он.

Затем мужчина скрылся. В настоящее время полиция ведет поиски стрелявшего.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в одном из столичных парков.
ЮАР, концерт, театр, сцена, стрельба
Источник:

РИА Новости

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