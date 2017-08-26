Вертолет ВВС Японии потерпел крушение, без вести пропали три человека

Вертолет SH60J военно-воздушных сил Японии с эсминца "Сэтогири" потерпел крушение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на японское агентство 47news.

Как отмечается, контакт с вертолетом был потерян 26 августа в 23:00 по местному времени (17:00 по киевскому времени). На борту вертолета находилось четыре человека, одного из них удалось спасти, еще трое пропали без вести.

Министерство обороны страны расследует инцидент. "Я хочу сделать все для поиска и спасения как можно больше человеческих жизней", – заявил Министр обороны Йошинори Онодера.

Как передает ТАСС, экипаж вертолета участвовал в учениях по взлету и посадке на палубу "Сэтогири" и других кораблей в ночное время. Онодэра сообщил, что незадолго до инцидента экипаж машины подал сигнал бедствия.

Ранее стало известно о том, что в пятницу, 25 августа, вертолет вооруженных сил США Black Hawk потерпел крушение у берегов Йемена. После крушения было спасено пять членов службы, которые находились на борту воздушного судна. Еще один пропал без вести. Напомним, в Турции потерпел крушение американский беспилотник.