Вертолет ВВС Японии потерпел крушение, без вести пропали три человека

Сегодня, 22:07

Контакт с вертолетом пропал несколько часов назад 

Вертолет SH60J. Фото: flickr.com
Вертолет SH60J. Фото: flickr.com

Вертолет SH60J военно-воздушных сил  Японии с эсминца "Сэтогири" потерпел крушение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на японское агентство 47news.

Как отмечается, контакт с вертолетом был потерян 26 августа в 23:00 по местному времени (17:00 по киевскому времени). На борту вертолета находилось четыре человека, одного из них удалось спасти, еще трое пропали без вести.

Министерство обороны страны расследует инцидент. "Я хочу сделать все для поиска и спасения как можно больше человеческих жизней", – заявил Министр обороны Йошинори Онодера.

Как передает ТАСС, экипаж вертолета участвовал в учениях по взлету и посадке на палубу "Сэтогири" и других кораблей в ночное время. Онодэра сообщил, что незадолго до инцидента экипаж машины подал сигнал бедствия.

Ранее стало известно о том, что в пятницу, 25 августа, вертолет вооруженных сил США Black Hawk потерпел крушение у берегов Йемена. После крушения было спасено пять членов службы, которые находились на борту воздушного судна. Еще один пропал без вести. Напомним, в Турции потерпел крушение американский беспилотник.
Япония, крушение, вертолет, без вести, пропали

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

По последним данным, 18 человек погибли, 33 спасли. Фото: МЧС России

В РФ автобус рухнул в Черное море, погибли 18 человек: новые подробности

Сегодня, 21:39

Причиной ДТП послужила неисправность тормозной системы

США

Фото: Defence.Ru

Вертолет США рухнул у берегов Йемена

Сегодня, 08:26

Пять членов экипажа, которые были на воздушном судне, спасены

Другие страны

Синдзо Абэ. Фото: AFP

Премьер Японии после пуска ракет КНДР дал указание быть готовым ко всему

Сегодня, 03:34

Премьер-министр дал указание защитить жизнь населения и их имущество

Другие страны

Picture-Alliance

Сход оползня в Альпах: восемь человек считаются пропавшими без вести

Сегодня, 00:46

Сход оползня вызвал в почве мощную вибрацию, которая эквивалентна землетрясению магнитудой 3 балла

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования