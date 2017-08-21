Видео: проморолик с участием порнозвезды вызвал скандал в Японии

Сегодня, 13:21

Отдельные части ролика вызвали возмущение женских общественных групп


Власти японской префектуры Мияги приняли решение убрать из интернета видео, в котором рекламировались туристические поездки в регион. Ролик, в котором снялась фотомодель и звезда эротических фильмов Дан Мицу, был признан многими чересчур вызывающим в сексуальном плане.

В видео длиной 2 минуты 30 секунд, которое стало частью развернутой властями Мияги кампании по привлечению туристов в регион, Дан Мицу фигурирует в кимоно на фоне местных достопримечательностей вместе с куклой в виде черепахи, которая является символом префектуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдельные части ролика вызвали возмущение женских общественных групп. Им, в частности, не понравился регулярный крупный план губ актрисы, кадры, на которых актриса гладит голову черепахи, а также некоторые фразы, в которых содержались намеки сексуального характера, сообщает Japan Times.

Изначально власти отказались снять ролик с эфира, однако после того, как на него было получено в общей сложности 380 жалоб по телефону, почте и через Интернет, было принято решение все-таки убрать его из Сети.

Изготовление ролика обошлось в 210 тысяч долларов.
туризм, видео, Япония, порнозвезда, ролик
Источник:

Вести.Ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Gucci сняли фантастический фильм с тварью из Черной Лагуны

8 Августа, 04:36

Необычный ролик сняли для рекламы осенней коллекции

Другие страны

Улицы японских городов заполонили монстры и воины

7 Августа, 17:37

Изготовление фонарей – дело кропотливое, обычно на создание каждого шедевра уходит примерно год 

Другие страны

Фото: The Travel Watch

В Токио откроют капсульный отель только для женщин

27 Июля, 03:00

Открытие такого отеля связано  с ростом спроса среди женщин на гостиничные услуги

Мир

Молодожены из Японии устроили свадебную фотосессию на фоне взрывов

10 Июня, 01:01

Во время взрывной фотосессии у жениха заложило уши

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования