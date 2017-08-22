Военные КНДР гневно отреагировали на учения США и Южной Кореи

Военное командование Северной Кореи в приграничном с Южной Кореей пункте Пханмунджом пригрозило США и Южной Корее "безжалостным возмездием" из-за начавшихся понедельник учений двух стран Ulchi Freedom Guardian (UFG). Как сообщило агентство Kyodo, эти учения в Пхеньяне воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

"После того, как (США и Южная Корея — Ред.) проигнорировали наши предупреждения о том, что им необходимо сделать правильный выбор, и подстроили опасную военную провокацию, им не избежать безжалостного возмездия и наказания", — говорится в заявлении военного командования КНДР.

Тот факт, что на учения приехали глава Тихоокеанского командования ВМС США адмирал Гарри Харрис, глава Стратегического командования ВВС Джон Хайтен и директор центра ПРО Сэмюэл Гривз, также вызвал недовольство северокорейских военных, которые считают, что это "только еще больше усугубит серьезность ситуации".

"Соединенным Штатам не надо забывать, что наша военная мощь находится в состоянии ожидания пуска (ракет — Ред.)", — напомнили в КНДР.

Напомним, в учениях UFG, которые начались в понедельник и продлятся 10 дней, принимают участие около 50 тысяч южнокорейских военнослужащих и 17,5 тысяч американских. UFG — оборонительные учения с использованием компьютерного моделирования военных действий для повышения боеготовности, защиты региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Учения сосредоточены на оптимизированной совместной стратегии сдерживания КНДР на основе операционного плана объединенного командования США и Южной Кореи под кодовым номером 5105.