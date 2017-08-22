Военные КНДР гневно отреагировали на учения США и Южной Кореи

Сегодня, 08:25

Тренировку армий в Северной Корее назвали "опасной военной провокацией"

Северная Корея снова грозит ударом. Фото: AFP
Северная Корея снова грозит ударом. Фото: AFP

Военное командование Северной Кореи в приграничном с Южной Кореей пункте Пханмунджом пригрозило США и Южной Корее "безжалостным возмездием" из-за начавшихся понедельник учений двух стран Ulchi Freedom Guardian (UFG). Как сообщило агентство Kyodo, эти учения в Пхеньяне воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

"После того, как (США и Южная Корея — Ред.) проигнорировали наши предупреждения о том, что им необходимо сделать правильный выбор, и подстроили опасную военную провокацию, им не избежать безжалостного возмездия и наказания", — говорится в заявлении военного командования КНДР.

Тот факт, что на учения приехали глава Тихоокеанского командования ВМС США адмирал Гарри Харрис, глава Стратегического командования ВВС Джон Хайтен и директор центра ПРО Сэмюэл Гривз, также вызвал недовольство северокорейских военных, которые считают, что это "только еще больше усугубит серьезность ситуации".

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"Соединенным Штатам не надо забывать, что наша военная мощь находится в состоянии ожидания пуска (ракет — Ред.)", — напомнили в КНДР. 

Напомним, в  учениях UFG, которые начались в понедельник и продлятся 10 дней, принимают участие около 50 тысяч южнокорейских военнослужащих и 17,5 тысяч американских. UFG — оборонительные учения с использованием компьютерного моделирования военных действий для повышения боеготовности, защиты региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Учения  сосредоточены на оптимизированной совместной стратегии сдерживания КНДР на основе операционного плана объединенного командования США и Южной Кореи под кодовым номером 5105.
КНДР, южная корея, северная корея, военные учения
Источник:

РИА Новости

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