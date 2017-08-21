Войска Асада при поддержке авиации РФ начали масштабное наступление

Освобождение Дейр-эз-Зора приведет к разгрому основных сил террористической группировки "Исламское государство", заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

"Главная цель – уничтожить последний оплот террористов в районе Дейр-Эз-Зора", – заявил Рудской. Город окружен террористами с конца 2015 года.

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По словам военного, сирийские войска подконтрольные президенту Башару Асаду при поддержке российских ВКС "стремительно" наступают на город с трех направлений. Рудской отметил, что по данным Минобороны России, боевики готовятся к наступлению и стягивают в район боеспособные отряды из Мосула, который уже освобожден Ираком, и Ракки, которую штурмуют войска "Сирийских демократических сил" при поддержке США.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска и союзные силы освободили город Ас-Сухне в Хомсе, разгромив один из последних оплотов ИГИЛ.