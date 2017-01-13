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"Я чувствую себя неловко": футболист Стивен Джеррард станет почетным гражданином Ливерпуля http://www.segodnya.ua/img/article/7880/29_main.1484314216.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/29_tn.1484314216.jpg Мир Экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард получит звание почетного гражданина города

"Я чувствую себя неловко": футболист Стивен Джеррард станет почетным гражданином Ливерпуля

Сегодня, 15:30

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард получит звание почетного гражданина города

Стивен Джеррард с детьми. Фото Instagram
Стивен Джеррард с детьми. Фото Instagram

Кандидатуру футболиста предложил мэр Ливерпуля Джо Андерсон. Вручение премии состоится на заседании городского совета 18 января. Хавбек выступал в составе "Ливерпуля" с 1998 по 2015 год и провел за команду 690 матчей, в которых забил 180 мячей.

"Я был шокирован тем, что мэр выдвинул меня, – приводит Daily Mail слова Джеррарда. – Я чувствую себя неловко, но очень этим горжусь".
Ливерпуль, Стивен Джеррард

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СЭ

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