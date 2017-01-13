"Я чувствую себя неловко": футболист Стивен Джеррард станет почетным гражданином Ливерпуля

Кандидатуру футболиста предложил мэр Ливерпуля Джо Андерсон. Вручение премии состоится на заседании городского совета 18 января. Хавбек выступал в составе "Ливерпуля" с 1998 по 2015 год и провел за команду 690 матчей, в которых забил 180 мячей.

"Я был шокирован тем, что мэр выдвинул меня, – приводит Daily Mail слова Джеррарда. – Я чувствую себя неловко, но очень этим горжусь".