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Япония, Южная Корея и США вывели военные корабли к берегам КНДР – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7900/49_main.1484899957.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/49_tn.1484899957.jpg Мир Как сообщается, в учениях принимают участие эсминцы, которые должны отработать обнаружение и перехват на случай пуска межконтинентальной ракеты Северной Кореей

Япония, Южная Корея и США вывели военные корабли к берегам КНДР – СМИ

Сегодня, 10:09

Как сообщается, в учениях принимают участие эсминцы, которые должны отработать обнаружение и перехват на случай пуска межконтинентальной ракеты Северной Кореей

Учения. Фото: Official U.S. Navy Page
Учения. Фото: Official U.S. Navy Page

Япония, Южная Корея и США с 20 по 22 января проводят учения на случай пуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, сообщило агентство Киодо со ссылкой на военные источники в Сеуле, сообщает РИА Новости.

В учениях принимают участие эсминцы с управляемым ракетным оружием (УРО), оснащенные комплексами управления вооружением Aegis ("Иджис"). С южнокорейской стороны это "Седжон-тэван", с японской – "Кирисима" и с американской – "Кертис Уилбор".

Они должны отработать обнаружение, перехват и обмен информацией на случай пуска межконтинентальной ракеты Северной Кореей.

В новогоднем обращении к народу лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что разработка технологии межконтинентальной ракеты находится на завершающей стадии, а МИД страны 8 января сообщил, что пуск возможен в сроки, когда это решит высшее руководство страны.

Белый дом подтвердил готовность США в случае опасности сбивать ракеты КНДР

По информации СМИ, КНДР могла построить две межконтинентальных баллистических ракеты и поместить их на мобильные пусковые установки. Как отмечается, ракеты оказались короче тех, которые Северная Корея запустила ранее. Предполагается, что, благодаря мобильным пусковым установкам, КНДР может произвести запуск в любое время и из любой точки.
США, Япония, КНДР, южная корея, северная корея

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