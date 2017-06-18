Явка во втором туре парламентских выборов во Франции превысила 35%

Вчера, 20:15

Согласно информации ведомства на 17:00 по парижскому времени (18:00 Киев), проголосовали 35,33% избирателей

Явка во втором туре парламентских выборов во Франции превысила 35%, фото AFP
Явка во втором туре парламентских выборов во Франции превысила 35%, фото AFP

Министерство внутренних дел Франции опубликовало очередные данные о явке избирателей в ходе второго тура парламентских выборов, который проходит в стране в воскресенье.

Согласно информации ведомства на 17:00 по парижскому времени (18:00 Киев), проголосовали 35,33% избирателей.

Этот уровень явки значительно уступает второму туру парламентских выборов 2012 года. Тогда на этот час проголосовали 46,42% избирателей, сообщают французские СМИ.

Избирательные участки открылись во Франции в 8:00 парижского времени (9:00 Киев). Они будут работать до 18:00 (19:00 Киев). Однако в некоторых крупных городах работа участков для голосования может продлиться на два часа.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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