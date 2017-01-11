Юнкер прокомментировал предстоящие переговоры по Кипру: это последний шанс

Переговоры по Кипру, которые пройдут 12 января в Женеве, будут последним шансом нормализовать ситуацию. Об этом заявил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в связи с официальной передачей Мальте председательства в Совете ЕС на ближайшие полгода.

"Я действительно думаю, что это последний шанс нормализовать Кипр", – сказал он.

Глава ЕК подчеркнул, что надеется на положительный исход предстоящих переговоров. "Настало время объединить остров. Я надеюсь, что кипрские переговоры в Женеве завтра завершатся в позитивном ключе", – отметил Юнкер.

Как сообщалось, 12 января будет созвана конференция по Кипру с участием стран-гарантов (Греции, Турции и Великобритании), а также делегации Евросоюза. Сроки завершения конференции не объявлены. Она пройдет на уровне глав МИД.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована так называемая самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Турция является гарантом для Северного Кипра, южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Прямые межобщинные переговоры о воссоединении ведутся под эгидой ООН в течение нескольких десятилетий.