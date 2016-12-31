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За 2016 год в Сирии погибли 50 тысяч человек http://www.segodnya.ua/img/article/7849/87_main.1483201583.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/87_tn.1483201583.jpg Мир Среди жертв войны в уходящем году насчитывается почти три тысячи детей

За 2016 год в Сирии погибли 50 тысяч человек

Вчера, 22:15

Среди жертв войны в уходящем году насчитывается почти три тысячи детей

В Сирии подсчитали число погибших. Фото: AFP
В Сирии подсчитали число погибших. Фото: AFP

В 2016 году в результате боевых действий в Сирии были убиты по меньшей мере 49 742 человека. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает "Укринформ".

По данным правозащитников, среди погибших – 13 617 гражданских лиц, 2 885 из которых – дети.

По данным ООН, в войне, которая продолжается в Сирии с 2011 года, погибли более 220 000 человек, миллионы стали беженцами.

Кроме того, отдельные районы Сирии контролируют террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам", от которых страдает гражданское население и с которыми борются правительственные, а также оппозиционные силы при поддержке международной коалиции.

Как сообщалось, с полуночи 30 декабря в Сирии в районах конфликта между правительственными и оппозиционными силами действует режим прекращения огня, согласованный при посредничестве России и Турции.

31 декабря представители нескольких оппозиционных сирийского президента Башара Асада группировок обнародовали заявление, в котором угрожают признать согласованное перемирие "недействительным", если нарушение условий режима прекращения огня продолжаться.
Сирия, ООН, погибшие, перемирие, режим прекращения огня

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