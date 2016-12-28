За год Кейт Миддлтон потратила на одежду более 200 тысяч долларов

В этом году гардероб герцогини пополнился десятками дизайнерских моделей

Герцогиня Кембриджская и жена принца Уильяма Кейт Миддлтон давно признана самой стильной женщиной Великобритании. В 2016 году она потратила на модную одежду свыше 200 тысяч долларов.

В этом году гардероб Кейт Миддлтон пополнился десятками дизайнерских моделей от Dolce & Gabbana, Preen и других известных брендов.

Одежда, которую она носила во время королевского визита в Индию, суммарно стоила свыше 40 тысяч долларов, а во время визита в Канаду гардероб Кейт стоил почти в два раза дороже – 76 тысяч долларов.

Кстати, за гардероб Кейт Миддлтон для светских мероприятий фактически платит Чарльз, принц Уэльский – отец супруга Кейт, принца Уильяма.