За год Кейт Миддлтон потратила на одежду более 200 тысяч долларов
В этом году гардероб герцогини пополнился десятками дизайнерских моделей
Герцогиня Кембриджская и жена принца Уильяма Кейт Миддлтон давно признана самой стильной женщиной Великобритании. В 2016 году она потратила на модную одежду свыше 200 тысяч долларов.
В этом году гардероб Кейт Миддлтон пополнился десятками дизайнерских моделей от Dolce & Gabbana, Preen и других известных брендов.
Одежда, которую она носила во время королевского визита в Индию, суммарно стоила свыше 40 тысяч долларов, а во время визита в Канаду гардероб Кейт стоил почти в два раза дороже – 76 тысяч долларов.
Кстати, за гардероб Кейт Миддлтон для светских мероприятий фактически платит Чарльз, принц Уэльский – отец супруга Кейт, принца Уильяма.
Вы сейчас просматриваете новость "За год Кейт Миддлтон потратила на одежду более 200 тысяч долларов". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии