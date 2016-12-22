За информацию о берлинском террористе обещают 100 тысяч евро (видео)

Германия даст 100 тысяч евро за информацию о террористе, который убил 12 человек в Берлине. Власти просят активно участвовать в поисках.

Преступник до сих пор на свободе. Главный подозреваемый – мигрант из Туниса.

Тем временем в Берлине продолжается идентификация тел погибших. Наши дипломаты говорят о смерти семейной пары украинского происхождения. Супруги 15 лет прожили в Берлине. Женщина получила немецкое гражданство. Мужчина сохранил украинский паспорт. Сейчас их родственники ждут результатов ДНК-тестов.

Напомним, в понедельник около 21.00 террорист на грузовике въехал в толпу на рождественском базаре. Погибли 12 человек, 48 получили ранения.

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