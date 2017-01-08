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Заб Джуда выйдет на ринг после трехлетнего перерыва http://www.segodnya.ua/img/article/7864/7_main.1483897904.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/7_tn.1483897904.jpg Мир Боксер проведет поединок 21 января в Штатах

Заб Джуда выйдет на ринг после трехлетнего перерыва

Сегодня, 19:46

Боксер проведет поединок 21 января в Штатах

Заб Джуда решил продолжить карьеру. Фото Twitter
Заб Джуда решил продолжить карьеру. Фото Twitter

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях 39-летний американец Заб Джуда (42-9, 29КО) проведет поединок 21 января, а его соперником станет Хорхе Луис Мунгия (13-7, 5 КО) из Гондураса. Джуда не выходил на ринг с декабря 2013 года, когда проиграл единогласным решением судей Полу Малиньяджи.

Джуда должен был провести поединок в сентябре 2015 года, но подрался с соперником на взвешивании, и тот отказался выходить на бой. Затем должен был провести поединок в ноябре того же года, но за 4 дня до боя соперник отказался выходить на ринг из-за травмы. Далее, в марте 2106 года, был отменен еще один бой Джуды из-за того, что его промоутер подал фальшивые документы в Атлетическую комиссию.
бокс, боксер, Заб Джуда

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Источник:

AllBoxing

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