Заб Джуда выйдет на ринг после трехлетнего перерыва

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях 39-летний американец Заб Джуда (42-9, 29КО) проведет поединок 21 января, а его соперником станет Хорхе Луис Мунгия (13-7, 5 КО) из Гондураса. Джуда не выходил на ринг с декабря 2013 года, когда проиграл единогласным решением судей Полу Малиньяджи.

Джуда должен был провести поединок в сентябре 2015 года, но подрался с соперником на взвешивании, и тот отказался выходить на бой. Затем должен был провести поединок в ноябре того же года, но за 4 дня до боя соперник отказался выходить на ринг из-за травмы. Далее, в марте 2106 года, был отменен еще один бой Джуды из-за того, что его промоутер подал фальшивые документы в Атлетическую комиссию.