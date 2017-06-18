Забравшийся в квартиру вор попытался выдать себя полиции за хозяина

В ночь на 13 июня муниципальная полиция Риги получила вызов в жилой дом в районе Иманта. Жители пожаловались на подозрительные звуки на лестничной площадке и отключение света. Приехав на место, правоохранители обнаружили молодого человека без обуви, который заходил в одну из квартир.

Как сообщает MixNews.lv, мужчина заявил, что недавно начал снимать эту квартиру, однако никаких договоров аренды и ключей от дома показать не смог. Позже полицейские заметили на полу кошелёк и спросили о его принадлежности. Мужчина также не смог дать внятного ответа на вопрос.

После этого один из полицейских обошёл комнаты квартиры и в одной из них обнаружил спящего мужчину. Им оказался настоящий владелец жилья, который подтвердил, что не знает злоумышленника. Также он заявил, что обнаружил пропажу кошелька.

На место происшествия вызвали сотрудников Государственной полиции Латвии, которым и передали 40-летнего грабителя.