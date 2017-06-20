Заключенный выхватил пистолет и открыл стрельбу в здании суда США

В здании суда в американском штате Теннесси произошла стрельба, в результате которой ранения получили два заместителя шерифа, сообщает Associated Press, передает телеканал "112 Украина".

В настоящее время пострадавшие сотрудники правоохранительных органов находятся в больнице.

Представитель офиса шерифа округа Коффи Лаки Нотт рассказала, что заключенный, который был доставлен в здание суда на слушания, выхватил пистолет у одного из правоохранителей и выстрелил. Один из заместителей шерифа был ранен в живот, другой — в руку.

При этом она добавила, что заключенный выбежал из здания суда и получил огнестрельное ранение, которое, вероятно, он нанес себе сам.

В июле прошлого года в городе Сент-Джозеф, штат Мичиган, в результате стрельбы в здании суда округа Бэрриэн были застрелены два судебных пристава. Шериф округа Бэрриэн Пол Бэйли заявил, что стрельбу в здании суда в штате Мичиган устроил заключенный, который выхватил пистолет у одного из полицейских и застрелил двоих судебных приставов. При попытке бежать стрелявший был ликвидирован полицейскими.

Напомним, ранее в городе Александрия в штате Вирджиния неизвестный мужчина открыл огонь во время тренировки к благотворительному бейсбольному матчу с участием членов Конгресса, один из них получил ранения.