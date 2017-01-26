Желание Трампа подружиться с РФ может привести к войне на Балканах – Foreign Policy

Вчера, 16:02

Как отмечается, Сербия может рассчитывать на то, что Россия поддержит ее, если она начнет операцию под предлогом "защиты сербов" в Северном Косово

Трамп. Фото: AFP
Трамп. Фото: AFP

Неоднократно высказанное президентом США Дональдом Трампом желание избежать конфронтации с Россией, скорее всего, будет иметь серьезные последствия для будущей стабильности ряда государств, в первую очередь Косово. Об этом пишет преподаватель Вестминстерского университета (Лондон) Эйдан Хехир в статье для Foreign Policy, передает Inopressa.

"Несмотря на 18 лет государственного строительства в Косово, сербы и албанцы существуют, по сути, порознь", – отмечает Хехир, напоминая, что Косово по-прежнему не признано рядом стран, в том числе Россией и Китаем. Большинство албанцев считает, что единственное, что удерживает Сербию от нападения, это значительное количество войск НАТО, размещенных в Косово, утверждает он.

Зная, что Россия имеет большее пространство для маневра сейчас, когда Трамп пришел к власти, Сербия может рассчитывать на то, что Россия поддержит ее, если она начнет операцию под предлогом "защиты сербов" в Северном Косово. Таким образом, она вполне сможет спровоцировать НАТО, рассуждает автор.

Вторжение сербских войск может, следовательно, привести к возобновлению насилия, которое началось в марте 2004 года, когда по всему Косово разразились беспорядки и сербские монастыри и деревни подверглись нападениям, что, в свою очередь, может стать началом полномасштабной войны.

"Нестабильность в Косово, скорее всего, будет распространяться и, таким образом, будет иметь тяжелые последствия для всего региона, в особенности для Македонии и Боснии. Мир и стабильность на Балканах по-прежнему поддерживаются с трудом, и вовсе не ясно, будет ли у Трампа возможность – или, на самом деле, готовность – вести переговоры о хитросплетениях в различных меж- и внутригосударственных ситуациях", – заключает автор.

Ранее министр иностранных дел Косово Энвер Ходжай обратился с письмом о помощи к Европейскому Союзу, США и другим странам относительно "многочисленных провокаций и агрессивных действий" со стороны Сербии. Энвер Ходжай написал, что инцидент с поездом был "последним событием в цепи агрессивных и провокационных действий, которые Сербия делает против суверенитета и территориальной целостности Республики Косово".

Президент Косово Хашим Тачи считает, что Сербия готовится аннексировать северную часть региона по "крымскому сценарию".

Напомним, президент Сербии заявил, что готов ввести войска в Косово для защиты сербов". Его заявление было реакцией на инцидент с сербским поездом, который не пропустили через территорию Косово 14 января.

Поезд Белград – Косовская Митровица, на котором было написано "Косово – это Сербия", пришлось вернуть в Сербию из соображений безопасности после того, как косовские албанцы совершили ряд провокаций на пути движения поезда.
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