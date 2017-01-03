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Жена Артема Кравца в черном мини сфотографировалась среди апельсинов (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7853/85_main.1483455997.png http://www.segodnya.ua/img/article/7853/85_tn.1483455997.png Мир Анна Кравец изучает достопримечательности Гранады

Жена Артема Кравца в черном мини сфотографировалась среди апельсинов (фото)

Сегодня, 17:06

Анна Кравец изучает достопримечательности Гранады

Фото Instagram
Фото Instagram

Супруга футболиста сборной Украины и испанской "Гранады" Артема Кравца Анна на своей странице в Instagram поделилась со своими подписчиками новым снимком.

Девушка сфотографировалась в черном коротком платье и ботфортах на фоне апельсиновых деревьев.

Напомним, супруги, отдохнув в Дубаях, вернулись встречать новый год в Испании. Сегодня футболисты "Гранады" приступили к подготовке к матчу чемпионата страны против мадридского "Реала", который состоится 7 января.

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футбол, Артем Кравец, Гранада, Анна Кравец

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Источник:

Сегодня|Спорт

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