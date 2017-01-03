Жена Артема Кравца в черном мини сфотографировалась среди апельсинов (фото)
Анна Кравец изучает достопримечательности Гранады
Супруга футболиста сборной Украины и испанской "Гранады" Артема Кравца Анна на своей странице в Instagram поделилась со своими подписчиками новым снимком.
Девушка сфотографировалась в черном коротком платье и ботфортах на фоне апельсиновых деревьев.
Напомним, супруги, отдохнув в Дубаях, вернулись встречать новый год в Испании. Сегодня футболисты "Гранады" приступили к подготовке к матчу чемпионата страны против мадридского "Реала", который состоится 7 января.
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