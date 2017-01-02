Жена Дентиньо сделала фото с подругами в бикини
Красавица-жена Дентиньо в компании четырех подруг на пляже в Бразилии
Бразильский полузащитник "Шахтера" Дентиньо во время паузы в чемпионате Украины отправился на родину. Там он проводит время в компании красавицы-жены Даниэллы Соузы и троих детей: девочек-близняшек и сына.
Супруга футболиста в одной из социальных сетей похвасталась фотографией с подругами. "Дорогие друзья!", – подписала Даниэлла фото с подругами в бикини на пляже.
Напомним, что "Шахтер" после 18 туров уверенно лидирует в чемпионате Украины, на 13 очков опережая киевское "Динамо". В Лиге Европы команда заняла первое место в группе и весной сыграет в 1/16.
Вы сейчас просматриваете новость "Жена Дентиньо сделала фото с подругами в бикини". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии