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Жена Дентиньо сделала фото с подругами в бикини http://www.segodnya.ua/img/article/7852/49_main.1483383008.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/49_tn.1483383008.jpg Мир Красавица-жена Дентиньо в компании четырех подруг на пляже в Бразилии

Жена Дентиньо сделала фото с подругами в бикини

Сегодня, 21:15

Красавица-жена Дентиньо в компании четырех подруг на пляже в Бразилии

Даниэлла Соуза с подругами. Фото Instagram
Даниэлла Соуза с подругами. Фото Instagram

Бразильский полузащитник "Шахтера" Дентиньо во время паузы в чемпионате Украины отправился на родину. Там он проводит время в компании красавицы-жены Даниэллы Соузы и троих детей: девочек-близняшек и сына.

Супруга футболиста в одной из социальных сетей похвасталась фотографией с подругами. "Дорогие друзья!", – подписала Даниэлла фото с подругами в бикини на пляже.

Напомним, что "Шахтер" после 18 туров уверенно лидирует в чемпионате Украины, на 13 очков опережая киевское "Динамо". В Лиге Европы команда заняла первое место в группе и весной сыграет в 1/16.

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Шахтер Донецк, Дентиньо

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Источник:

Сегодня|Спорт

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