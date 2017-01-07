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Жертвами кровавого теракта в сирийском Аазазе стали 60 человек – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7862/1_main.1483796865.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/1_tn.1483796865.jpg Мир Еще десятки горожан получили различные ранения

Жертвами кровавого теракта в сирийском Аазазе стали 60 человек – СМИ

Сегодня, 15:45

Еще десятки горожан получили различные ранения

Новый теракт сотряс Сирию. Фото: politeka.net
Новый теракт сотряс Сирию. Фото: politeka.net

В Сирии в результате теракта в подконтрольном оппозиции городе Аазаз провинции Алеппо погибли по меньшей мере 60 человек, еще 50 ранены. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на турецкое агентство Anadolu и представителя Управления гражданской обороны города.

По его словам, заминированный автомобиль взорвался вблизи местного суда.

Близлежащим зданиям нанесен серьезный материальный ущерб.

Напомним, Сирию сотряс новый кровавый теракт – в Аазазе на воздух взлетел заминированный автомобиль.
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