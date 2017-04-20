Жестокая стихия: заснеженный Татарстан и потоп в Техасе

Сегодня, 17:53

Снегопады и ливни в некоторых странах превратили апрельские будни людей в спасательные операции и борьбу с природой


Некоторые страны мира потерпают от разбушевавшейся стихии: Татарстан за сутки замело снегом, а в американском штате Техасе затопило целый городок

Столбики термометров в Татарстане упали ниже нуля, более десять тысяч человек остались без света, мощный ветер оборвал линии электропередач – такие последствия снегопадов в российской республике. Синоптики говорят, что мести будет минимум три дня. В то же время, в Ростове-на-Дону мощные ливни превратили центральные дороги города в реки

Заливает и американский штат Техас. Затопило город Санта-Фе. Жители говорят, что это самое сильное наводнение за последние 30 лет. Длительные ливни сопровождал сильный ветер, несколько деревьев вырывало с корнями. Затоплены первые этажи домов и десятки автомобилей. По словам фермеров, в окрестностях все посевы покрыты водой.

А Колумбия тем временем страдает от гигантских оползней. По меньшей мере 20 человек погибли в департаменте Кальдас, шестеро пропали без вести. Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации и высокий уровень тревоги. Людей эвакуируют из разрушенных кварталов.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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