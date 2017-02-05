Жириновский сравнил Лукашенко с теленком и предложил Беларуси присоединиться к России (видео)

Сегодня, 02:38

Лидер ЛДПР сравнил политику Лукашенко с ласковым теленком с известной русской поговорки


Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил президент Беларуси Александру Лукашенко войти в состав РФ. Об этом он заявил на собрании политсилы, передает "Пресса Украины".

Владимир Жириновский сравнил политику Александра Лукашенко с ласковым теленком с известной русской поговорки. Он считает, что белорусский лидер должен определиться со своей политикой.

"Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо", – заявил он.

Ранее Жириновский предложил сделать Приднестровье частью "крымской области".

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь обойдется без российской нефти.
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