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Житель Перми убил продавщицу за отказ продавать ночью алкоголь http://www.segodnya.ua/img/article/7865/67_main.1483967642.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/67_tn.1483967642.jpg Мир Преступник был задержан на месте очевидцами преступления и передан прибывшим по вызову сотрудникам полиции

Житель Перми убил продавщицу за отказ продавать ночью алкоголь

Сегодня, 15:11

Преступник был задержан на месте очевидцами преступления и передан прибывшим по вызову сотрудникам полиции

Полиция РФ. Фото: ohrana.ru
Полиция РФ. Фото: ohrana.ru

Следователи разбираются в убийстве продавщицы ночного магазина в Перми, которую, по предварительным данным, до смерти избил покупатель за отказ продавать ночью алкоголь из-за действующего запрета, сообщил представитель регионального следственного управления, передает РИА Новости.

"В ночное время молодой человек потребовал у продавца торгового павильона продать ему алкогольные напитки. Получив отказ, он нанес женщине множественные удары, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте. Преступник был задержан на месте очевидцами преступления и передан прибывшим по вызову сотрудникам полиции", – сообщает краевое следственное управление.

Инцидент произошел в ночь на 8 января в торговом павильоне в Мотовилихинском районе Перми.

По данным ведомства, 29-летний житель Перми уже задержан, ему предъявили обвинение в убийстве.

Как известно, в России действует запрет на продажу алкоголя в ночное время. Алкогольную продукцию нельзя продавать с 23.00 до 8.00 утра по местному времени. Алкоголь можно купить лишь в барах, кафе и ресторанах и в магазинах беспошлинной торговли.
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