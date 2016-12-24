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Жозе Моуринью хочет соблазнить Ибрагимовича должностью играющего тренера http://www.segodnya.ua/img/article/7826/73_main.1482569733.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/73_tn.1482569733.jpg Мир "Манчестер Юнайтед" предложил шведскому нападающему стать тренером

Жозе Моуринью хочет соблазнить Ибрагимовича должностью играющего тренера

Сегодня, 10:48

"Манчестер Юнайтед" предложил шведскому нападающему стать тренером

Златан Ибрагимович. Фото AFP
Златан Ибрагимович. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" хочет удержать в своей команде нападающего Златана Ибрагимовича после завершения этого сезона, поэтому предложил ему тренерскую должность, утверждает Daily Star.

Контракт 35-летнего шведа, выступающего за английскую команду с июля, рассчитан до лета следующего года, после чего игрок станет свободным агентом и сможет перебраться в любой другой клуб бесплатно.

В связи с этим главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью хочет соблазнить Ибрагимовича остаться, назначив его играющим тренером. В текущем сезоне швед забил 16 голов и сделал 3 голевые передачи в 25 матчах во всех турнирах.
чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью, Златан Ибрагимович

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Источники:

Daily Star / Sport, СЭ

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