Жозе Моуринью хочет соблазнить Ибрагимовича должностью играющего тренера

"Манчестер Юнайтед" хочет удержать в своей команде нападающего Златана Ибрагимовича после завершения этого сезона, поэтому предложил ему тренерскую должность, утверждает Daily Star.

Контракт 35-летнего шведа, выступающего за английскую команду с июля, рассчитан до лета следующего года, после чего игрок станет свободным агентом и сможет перебраться в любой другой клуб бесплатно.

В связи с этим главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью хочет соблазнить Ибрагимовича остаться, назначив его играющим тренером. В текущем сезоне швед забил 16 голов и сделал 3 голевые передачи в 25 матчах во всех турнирах.