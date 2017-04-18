Жуткая авария на Филиппинах: погибли 25 человек

Почти всех пассажиров при ударе выбросило из транспортного средства

Как минимум 25 человек погибли и еще 22 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса с обрыва на горной дороге на севере Филиппин.

Автобус съехал с дороги по причине неисправности тормозов и упал с высоты примерно 24 метра в провинции Нуэва-Эсиха на острове Лусон, сообщает Daily Mail.

По информации властей, в результате падения у автобуса оторвало крышу, и он оказался полностью искорежен. Почти всех пассажиров при ударе выбросило из транспортного средства.

Сообщается, что автобус был переполнен – при официальной вместимости 45 человек в нем ехало примерно 60 пассажиров. Пострадавших, среди которых были дети, направили в больницы ближайших населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в Китае при падении автобуса с моста в реку погибли десять человек.