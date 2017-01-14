Жуткое столкновение двух автобусов в Эквадоре: 19 человек погибли

По меньшей мере 19 человек погибли, еще 17 получили травмы в результате столкновения двух автобусов на юго-западе Эквадора, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на агентство AFP.

По данным агентства, инцидент произошел вечером 13 января в провинции Гуаяс. Столкнулись два автобуса, один из которых перевозил школьников. Пока не сообщается, есть ли среди жертв дети.

Раненые были доставлены в больницы, причины ДТП выясняются.

Напомним, ранее в Китае столкнулись 19 автомобилей.