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Жуткое столкновение двух автобусов в Эквадоре: 19 человек погибли http://www.segodnya.ua/img/article/7882/36_main.1484399544.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/36_tn.1484399544.jpg Мир Один из автобусов перевозил школьников

Жуткое столкновение двух автобусов в Эквадоре: 19 человек погибли

Сегодня, 15:11

Один из автобусов перевозил школьников

В Эквадоре столкнулись два автобуса. Фото: AFP
В Эквадоре столкнулись два автобуса. Фото: AFP

По меньшей мере 19 человек погибли, еще 17 получили травмы в результате столкновения двух автобусов на юго-западе Эквадора, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на агентство AFP.

По данным агентства, инцидент произошел вечером 13 января в провинции Гуаяс. Столкнулись два автобуса, один из которых перевозил школьников. Пока не сообщается, есть ли среди жертв дети.

Раненые были доставлены в больницы, причины ДТП выясняются.

Напомним, ранее в Китае столкнулись 19 автомобилей.
ДТП, Эквадор, жертвы, школьники, столкновение, автобусы

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