Зима подкралась незаметно: в Сахаре впервые за 37 лет выпал снег (фото)

В самой большой пустыне мира всего было зафиксировано два случая выпадение снега

В африканской пустыне Сахара неожиданно выпал снег, которого здесь не было почти 40 лет, однако пролежал он не долго, сообщает Тhе Тelegraph.

Как отмечает издание, снегу удалось пролежать всего не более дня.

В свою очередь сделавший снимки редкого для пустыни явления фотограф Карим Бучетата отметил, что люди были ошеломлены "чудом" природы, так как в последний раз такое можно было увидеть в далеком 1979 году в алжирском городе Аин-Сефре. Всего же в Сахаре было зафиксировано два случая выпадения снега.

"Это было удивительно, когда снег выпал на песок", – сказал фотограф.

Как сообщалось, марсианский зонд заснял "марсианскую зиму", узрев на Красной планете выпавший снег. В этот сезон температура на поверхности Красной планеты может падать до минус 125 градусов по Цельсию, и снежинки из замороженного углекислого газа выпадают на поверхность планеты.