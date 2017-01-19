Зимбабве будет оплачивать внешний долг слонами
Первая партия из 35 молодых слонов была недавно отправлена авиалайнером Boeing 747 в Шанхай
Правительство Зимбабве приняло решение оплачивать внешний долг дикими зверями, прежде всего слонами. Страна не располагает валютными запасами. Из-за высокой инфляции отменена также национальная валюта. В ходу доллар США, южноафриканский ранд, а также китайский юань, сообщает газета Tages-Anzeiger.
По данным зимбабвийской организации защиты дикой природы, идею использования "полновесной валюты" подсказала супруга 92-летнего президента Роберта Мугабе.
В счет оплаты внешнего долга в Китай планируется переправить 130 слонов и 50 львов.
Первая партия из 35 молодых слонов была недавно отправлена авиалайнером Boeing 747 в Шанхай. Для направления тяжелого груза потребовалось удлинить посадочные полосы аэропорта. Во время путешествия один их слонов умер от стресса.
Защитники природы опасаются за дальнейшую судьбу слонов. В Китае они должны проживать в резервациях, которые активно эксплуатируются в туристических целях. Кроме того, животные могут пасть жертвой браконьеров из-за высоких цен на слоновью кость.
Ранее сообщалось, что Зимбабве отказалась от национальной валюты.
В природных парках Зимбабве насчитывается около 36 тысяч слонов. Вашингтонское соглашение об охране видов животных не запрещает торговлю живыми слонами. Под запретом находится лишь продажа их бивней.
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