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Златан Ибрагимович – футболист месяца в чемпионате Англии http://www.segodnya.ua/img/article/7879/85_main.1484309743.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/85_tn.1484309743.jpg Мир В декабре шведский нападающий провел шесть матчей и забил пять голов

Златан Ибрагимович – футболист месяца в чемпионате Англии

Сегодня, 15:45

В декабре шведский нападающий провел шесть матчей и забил пять голов

Златан Ибрагимович. Фото Instagram
Златан Ибрагимович. Фото Instagram

Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам декабря.

В прошлом месяце 35-летний Ибрагимович провел шесть игр в Премьер-лиге, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

Партнер шведского форварда по команде армянский полузащитник Генрих Мхитарян получил приз за лучший гол декабря, которым стал мяч, забитый им пяткой в ворота "Сандерленда" в 18-м туре с передачи того же Ибрагимовича.
чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Златан Ибрагимович, Генрих Мхитарян

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Источник:

РСпорт

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