Златан Ибрагимович – футболист месяца в чемпионате Англии

Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам декабря.



В прошлом месяце 35-летний Ибрагимович провел шесть игр в Премьер-лиге, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.



Партнер шведского форварда по команде армянский полузащитник Генрих Мхитарян получил приз за лучший гол декабря, которым стал мяч, забитый им пяткой в ворота "Сандерленда" в 18-м туре с передачи того же Ибрагимовича.