Злоумышленники ограбили бутик во Франции, разбив витрину шарами для петанка
К настоящему времени полицейским не удалось задержать грабителей
Группа неизвестных грабителей потерпела неудачу при ограблении люксового магазина в Париже, однако в тот же вечер смогла вынести из бутика в соседнем городе одежду на 20 тысяч евро, передает портал 20minutes.fr.
Инцидент произошел в ночь на среду, однако информация о нем попала в СМИ позже.
Воры намеревались проникнуть в магазин Givenchy в VIII округе французской столицы, разбив витрину тяжелыми металлическими шарами для игры в петанк. Однако прочное стекло устояло против натиска грабителей и они, испугавшись свидетелей, скрылись на машине с поддельными номерами.
"Эта же команда отправилась в департамент Валь-де-Марн, в город Шарантон-Ле-Пон", — приводит портал слова представителя полиции.
В этом городе грабители при помощи тех же шаров для петанка разбили витрину и попали в магазин мужской одежды. Сумма украденного составила примерно 20 тысяч евро.
К настоящему времени полицейским не удалось задержать грабителей.
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