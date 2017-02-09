Злоумышленники ограбили бутик во Франции, разбив витрину шарами для петанка

К настоящему времени полицейским не удалось задержать грабителей

Группа неизвестных грабителей потерпела неудачу при ограблении люксового магазина в Париже, однако в тот же вечер смогла вынести из бутика в соседнем городе одежду на 20 тысяч евро, передает портал 20minutes.fr.

Инцидент произошел в ночь на среду, однако информация о нем попала в СМИ позже.

Воры намеревались проникнуть в магазин Givenchy в VIII округе французской столицы, разбив витрину тяжелыми металлическими шарами для игры в петанк. Однако прочное стекло устояло против натиска грабителей и они, испугавшись свидетелей, скрылись на машине с поддельными номерами.

"Эта же команда отправилась в департамент Валь-де-Марн, в город Шарантон-Ле-Пон", — приводит портал слова представителя полиции.

В этом городе грабители при помощи тех же шаров для петанка разбили витрину и попали в магазин мужской одежды. Сумма украденного составила примерно 20 тысяч евро.

К настоящему времени полицейским не удалось задержать грабителей.