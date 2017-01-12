Знаменитая горнолыжница Вонн пришла на пресс-конференцию с собакой (фото)
Американка готовится выступить на этапе Кубка мира в Австрии
Известная американская горнолыжница Линдси Вонн готовится к возвращению в спорт. Девушка восстановилась после перелома руки и планирует выступить в этапе Кубка мира в австрийском Альтенмаркте.
Накануне спортсменка должна была принять участие в персс-конференции, куда пришла в компании с своим псом по кличке Люси.
К слову, первая тренировка перед этапом была отменена из-за плохих погодных условий.
Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница 4 Кубков мира в общем зачете и двукратная чемпионка мира.
Вы сейчас просматриваете новость "Знаменитая горнолыжница Вонн пришла на пресс-конференцию с собакой (фото)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии