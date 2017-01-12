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Знаменитая горнолыжница Вонн пришла на пресс-конференцию с собакой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/59_main.1484238413.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/59_tn.1484238413.jpg Мир Американка готовится выступить на этапе Кубка мира в Австрии

Знаменитая горнолыжница Вонн пришла на пресс-конференцию с собакой (фото)

Сегодня, 18:26

Американка готовится выступить на этапе Кубка мира в Австрии

Знаменитая горнолыжница Вонн пришла на пресс-конференцию с собакой (фото)

Известная американская горнолыжница Линдси Вонн готовится к возвращению в спорт. Девушка восстановилась после перелома руки и планирует выступить в этапе Кубка мира в австрийском Альтенмаркте.

Накануне спортсменка должна была принять участие в персс-конференции, куда пришла в компании с своим псом по кличке Люси.

К слову, первая тренировка перед этапом была отменена из-за плохих погодных условий.

Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница 4 Кубков мира в общем зачете и двукратная чемпионка мира.
горные лыжи, Линдси Вонн, зимние виды спорта

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Источники:

Сегодня|Спорт, AFP

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