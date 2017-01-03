Знаменитый биатлонист Фуркад назвал пародией отмену Кубка мира в России

Француз планирует провести встречу с другими биатлонистами, где они обсудят вопросы с допингом

Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад в очередной раз пояснил свою позицию по вопросу допинга.

"Отмена Кубка мира в Тюмени – это пародия на борьбу с допингом", – заявил Фуркад.

Француз планирует провести встречу с другими биатлонистами во время этапа Кубка мира в Оберхофе, чтобы выработать единую точку зрения.

"Мы проведем встречу с другими спортсменами на этой неделе, чтобы скорректировать некоторые моменты несогласованности. Я не стану заниматься бойкотом в одиночку и приносить себя в жертву ради других. Я не Мартин Лютер Кинг или Нельсон Мандела, у меня нет таких намерений.

Я просто хочу, чтобы Международный союз биатлонистов (IBU) решительнее выступал против допинга и предпринял строгие меры.

Мы должны вернуться к тому, что голоса спортсменов зазвучат как один. Я не хочу быть единственным, кто несет флаг в борьбе с допингом", – отметил Фуркад.