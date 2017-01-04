Знаменитый тренер Фредди Роуч считает, что Ронде Роузи пора завершать с боями

Роуч выразил уверенность, что американке лучше переключиться на съемки в фильмах

Бойцу смешанных единоборств Ронде Роузи пора завершать спортивную карьеру, настало ее время покинуть UFS, ведь все знают ее слабое место, заявил известный тренер по боксу Фредди Роуч.

Роуч выразил уверенность, что американке лучше переключиться на съемки в фильмах, согласившись с матерью Роузи, которая считает, что дочери пора уходить.

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"Да, она (мать Роузи) права! Она (Ронда) совсем не хороша в стойке. Сейчас все знают ее слабое место. Дело в том, что когда тебя бьют так, как побили ее, иногда ты можешь вернуться, но иногда нет... Это зависит от личности. Как только первый удар Нуньес достиг цели, исход был предрешен. 48 секунд избиения. Ее мать права (насчет окончания карьеры)", – сказал Роуч.

Боец UFC Роузи 30 декабря проиграла чемпионке организации в легчайшем весе бразильянке Аманде Нуньес, которая нокаутировала соперницу на 48-й секунде первого раунда. Это поражение стало для 29-летней Роузи вторым в карьере и вторым подряд.

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