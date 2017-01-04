Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Знаменитый тренер Фредди Роуч считает, что Ронде Роузи пора завершать с боями http://www.segodnya.ua/img/article/7855/1_main.1483526360.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/1_tn.1483526360.jpg Мир Роуч выразил уверенность, что американке лучше переключиться на съемки в фильмах

Знаменитый тренер Фредди Роуч считает, что Ронде Роузи пора завершать с боями

Сегодня, 13:59

Роуч выразил уверенность, что американке лучше переключиться на съемки в фильмах

Ронда Роузи пока молчит о возможном продолжении карьеры. Фото Instagram
Ронда Роузи пока молчит о возможном продолжении карьеры. Фото Instagram

Бойцу смешанных единоборств Ронде Роузи пора завершать спортивную карьеру, настало ее время покинуть UFS, ведь все знают ее слабое место, заявил известный тренер по боксу Фредди Роуч.

Роуч выразил уверенность, что американке лучше переключиться на съемки в фильмах, согласившись с матерью Роузи, которая считает, что дочери пора уходить.

Мама Ронды Роузи хочет, чтобы ее дочь завершила карьеру

"Да, она (мать Роузи) права! Она (Ронда) совсем не хороша в стойке. Сейчас все знают ее слабое место. Дело в том, что когда тебя бьют так, как побили ее, иногда ты можешь вернуться, но иногда нет... Это зависит от личности. Как только первый удар Нуньес достиг цели, исход был предрешен. 48 секунд избиения. Ее мать права (насчет окончания карьеры)", – сказал Роуч.

Боец UFC Роузи 30 декабря проиграла чемпионке организации в легчайшем весе бразильянке Аманде Нуньес, которая нокаутировала соперницу на 48-й секунде первого раунда. Это поражение стало для 29-летней Роузи вторым в карьере и вторым подряд.

Ронда Роузи получила $62 500 за каждую секунду проигранного боя
тренер, UFC, Фредди Роуч, Ронда Роузи

Вы сейчас просматриваете новость "Знаменитый тренер Фредди Роуч считает, что Ронде Роузи пора завершать с боями". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

РСпорт, BoxingScene

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Мать Ронды Роузи хочет, чтобы дочь завершила карьеру. Фото boxing-mma.com

Мама Ронды Роузи хочет, чтобы ее дочь завершила карьеру

Сегодня, 11:29

Мама экс-чемпионки UFC считает, что ее дочь имеет множество талантов, которые позволят ей быть успешной без боев

Мир

Ронда Роузи. Фото boxing-mma.com

Ронда Роузи получила $62 500 за каждую секунду проигранного боя

Сегодня, 10:16

Чемпионка мира Аманда Нуньес получила за бой "всего" $250 000

Мир

Коби Брайант. Фото Instagram

Коби Брайант поддержал девушку-бойца Ронду Роузи

2 Января, 23:45

Знаменитый баскетболист считает, что Ронде нужно аплодировать

Мир

Ронда Роузи. Фото boxing-mma.com

Президент UFC целый час утешал проигравшую Ронду Роузи

2 Января, 15:30

Роузи не любит проигрывать, но спортсменка много сделала для женских боев - Дана Уайт

Другие

Фото elearningindustry.com

Викторина: узнай автора по названию книги

31 Декабря 2016, 17:33

Великие спортсмены зачастую становятся и отличными писателями

Мир

Запись поединка Аманда Нуньес - Ронда Роузи

31 Декабря 2016, 08:14

Чемпионка UFC эффектно победила бывшую чемпионку

Мир

Аманда с чемпионским поясом. Фото Instagram

Аманда Нуньес менее чем за минуту нокаутировала Ронду Роузи

31 Декабря 2016, 07:56

Бразильянка защитила свой чемпионский пояс UFC

Мир

Девушка дня: Аманда Нуньес - первая чемпионка UFC с нетрадиционной ориентацией

30 Декабря 2016, 18:22

Бразильянка будет защищать свой титул в поединке против Ронды Роузи

Мир

Ронда Роузи и Аманда Нуньес проведут бой в ночь на 31 декабря. Фото boxing-mma.com

Соперница Ронды Роузи пришла на взвешивание в маске льва

30 Декабря 2016, 15:50

И Роузи, и Нуньес показали вес на границы допустимого для этой весовой категории - 61,2 кг

Мир

Конор Макгрегор. Фото Instagram

Конор Макгрегор обещает разбить лицо Флойду Мейвезеру

24 Декабря 2016, 17:47

Поединок легендарного бойца ММА и боксера ожидают многие любители спорта

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.