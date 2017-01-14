Зозуля против "Атлетико" и другие матч чемпионата Испании

В этот уикенд в Испании пройдут матчи 18-го тура чемпионата Испании. Команда украинца Романа Зозули "Бетис" сыграет против мадридского "Атлетико", а "Гранада" Артема Кравца примет "Осасуну".

"Малаге", за которую выступает голкипер Денис Бойко, предстоит поединок с "Реал Сосьедадом".

Центральным же противостоянием тура станет матч бывших соперников по Кубку Испании "Севильи" и мадридского "Реала".

Суббота, 14 января

14:00 "Леганес" – "Атлетик" Бильбао

17:15 "Барселона" – "Лас-Пальмас"

19:30 "Атлетико" – "Бетис"

21:45 "Депортиво" – "Вильярреал"

Воскресенье, 15 января

13:00 "Валенсия" – "Эспаньол"

17:15 "Сельта" – "Алавес"

19:30 "Гранада" – "Осасуна"

19:30 "Спортинг" – "Эйбар"

21:45 "Севилья" – "Реал"

Понедельник, 16 января

21:45 "Малага" – "Реал Сосьедад"

Турнирная таблица