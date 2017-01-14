Зозуля против "Атлетико" и другие матч чемпионата Испании
Расписание и результаты матчей 18-го тура испанской Ла Лиги
В этот уикенд в Испании пройдут матчи 18-го тура чемпионата Испании. Команда украинца Романа Зозули "Бетис" сыграет против мадридского "Атлетико", а "Гранада" Артема Кравца примет "Осасуну".
"Малаге", за которую выступает голкипер Денис Бойко, предстоит поединок с "Реал Сосьедадом".
Центральным же противостоянием тура станет матч бывших соперников по Кубку Испании "Севильи" и мадридского "Реала".
Суббота, 14 января
14:00 "Леганес" – "Атлетик" Бильбао
17:15 "Барселона" – "Лас-Пальмас"
19:30 "Атлетико" – "Бетис"
21:45 "Депортиво" – "Вильярреал"
Воскресенье, 15 января
13:00 "Валенсия" – "Эспаньол"
17:15 "Сельта" – "Алавес"
19:30 "Гранада" – "Осасуна"
19:30 "Спортинг" – "Эйбар"
21:45 "Севилья" – "Реал"
Понедельник, 16 января
21:45 "Малага" – "Реал Сосьедад"
Турнирная таблица
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|16
|12
|4
|0
|45-14
|40
|2
|СЕВИЛЬЯ
|17
|11
|3
|3
|36-21
|36
|3
|БАРСЕЛОНА
|17
|10
|5
|2
|42-17
|35
|4
|АТЛЕТИКО
|17
|9
|4
|4
|31-14
|31
|5
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17
|8
|6
|3
|26-12
|30
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|17
|9
|2
|6
|28-25
|29
|7
|АТЛЕТИК
|17
|8
|3
|6
|22-19
|27
|8
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17
|6
|6
|5
|27-24
|24
|9
|СЕЛЬТА
|17
|7
|3
|7
|28-32
|24
|10
|ЭЙБАР
|17
|6
|5
|6
|22-22
|23
|11
|ЭСПАНЬОЛ
|17
|5
|8
|4
|21-23
|23
|12
|АЛАВЕС
|17
|5
|7
|5
|15-17
|22
|13
|БЕТИС
|17
|6
|3
|8
|20-29
|21
|14
|МАЛАГА
|17
|5
|6
|6
|26-29
|21
|15
|ДЕПОРТИВО
|17
|4
|5
|8
|23-28
|17
|16
|ЛЕГАНЕС
|17
|4
|4
|9
|13-29
|16
|17
|ВАЛЕНСИЯ
|16
|3
|4
|9
|24-32
|13
|18
|СПОРТИНГ
|17
|3
|3
|11
|17-34
|12
|19
|ГРАНАДА
|17
|1
|6
|10
|14-38
|9
|20
|ОСАСУНА
|17
|1
|5
|11
|16-37
|8
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