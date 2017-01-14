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Зозуля против "Атлетико" и другие матч чемпионата Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7882/24_main.1484395670.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/24_tn.1484395670.jpg Мир Расписание и результаты матчей 18-го тура испанской Ла Лиги

Зозуля против "Атлетико" и другие матч чемпионата Испании

Сегодня, 14:07

Расписание и результаты матчей 18-го тура испанской Ла Лиги

Зозуля против "Атлетико" и другие матч чемпионата Испании

В этот уикенд в Испании пройдут матчи 18-го тура чемпионата Испании. Команда украинца Романа Зозули "Бетис" сыграет против мадридского "Атлетико", а "Гранада" Артема Кравца примет "Осасуну".

"Малаге", за которую выступает голкипер Денис Бойко, предстоит поединок с "Реал Сосьедадом".

Центральным же противостоянием тура станет матч бывших соперников по Кубку Испании "Севильи" и мадридского "Реала".

Суббота, 14 января

14:00 "Леганес" – "Атлетик" Бильбао

17:15 "Барселона" – "Лас-Пальмас"

19:30 "Атлетико" – "Бетис"

21:45 "Депортиво" – "Вильярреал"

Воскресенье, 15 января

13:00 "Валенсия" – "Эспаньол"

17:15 "Сельта" – "Алавес"

19:30 "Гранада" – "Осасуна"

19:30 "Спортинг" – "Эйбар"

21:45 "Севилья" – "Реал"

Понедельник, 16 января

21:45 "Малага" – "Реал Сосьедад"

Турнирная таблица

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  РЕАЛ МАДРИД 16 12 4 0 45-14 40
2  СЕВИЛЬЯ 17 11 3 3 36-21 36
3  БАРСЕЛОНА 17 10 5 2 42-17 35
4  АТЛЕТИКО 17 9 4 4 31-14 31
5  ВИЛЬЯРРЕАЛ 17 8 6 3 26-12 30
6  РЕАЛ СОСЬЕДАД 17 9 2 6 28-25 29
7  АТЛЕТИК 17 8 3 6 22-19 27
8  ЛАС-ПАЛЬМАС 17 6 6 5 27-24 24
9  СЕЛЬТА 17 7 3 7 28-32 24
10  ЭЙБАР 17 6 5 6 22-22 23
11  ЭСПАНЬОЛ 17 5 8 4 21-23 23
12  АЛАВЕС 17 5 7 5 15-17 22
13  БЕТИС 17 6 3 8 20-29 21
14  МАЛАГА 17 5 6 6 26-29 21
15  ДЕПОРТИВО 17 4 5 8 23-28 17
16  ЛЕГАНЕС 17 4 4 9 13-29 16
17  ВАЛЕНСИЯ 16 3 4 9 24-32 13
18  СПОРТИНГ 17 3 3 11 17-34 12
19  ГРАНАДА 17 1 6 10 14-38 9
20  ОСАСУНА 17 1 5 11 16-37 8

футбол, чемпионат Испании, Артем Кравец, Роман Зозуля, Денис Бойко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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