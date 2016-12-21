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Звезда "МЮ" на грязной машине покинул тренировку через 15 минут после ее начала http://www.segodnya.ua/img/article/7817/65_main.1482341024.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/65_tn.1482341024.jpg Мир Немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер в этом сезоне сыграл за команду лишь раз

Звезда "МЮ" на грязной машине покинул тренировку через 15 минут после ее начала

Вчера, 19:23

Немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер в этом сезоне сыграл за команду лишь раз

Машина Бастиана Швайнштайгера. Фото Twitter
Машина Бастиана Швайнштайгера. Фото Twitter

Бастиан Швайнштайгер в среду прибыл в тренировочный центр "Манчестер Юнайтед" в Каррингтон, но уже через 15 минут уехал с занятия на собственном сильно грязном автомобиле, сообщает The Mirror. Причины, по которым немец покинул Каррингтон, не уточняются.

32-летний полузащитник в сезоне-2016/17 появился на поле в составе "МЮ" только один раз. 30 ноября в матче Кубка лиги против "Вест Хэма" (4:1) он вышел на замену на 85-й минуте и поучаствовал в голевой комбинации манкунианцев.

В ноябре Швайнштайгер вел переговоры с клубом MLS "Чикаго Файр".
чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Бастиан Швайнштайгер

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Источники:

Eurosport, Mirror

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