Звезда "МЮ" на грязной машине покинул тренировку через 15 минут после ее начала

Немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер в этом сезоне сыграл за команду лишь раз

Бастиан Швайнштайгер в среду прибыл в тренировочный центр "Манчестер Юнайтед" в Каррингтон, но уже через 15 минут уехал с занятия на собственном сильно грязном автомобиле, сообщает The Mirror. Причины, по которым немец покинул Каррингтон, не уточняются.

32-летний полузащитник в сезоне-2016/17 появился на поле в составе "МЮ" только один раз. 30 ноября в матче Кубка лиги против "Вест Хэма" (4:1) он вышел на замену на 85-й минуте и поучаствовал в голевой комбинации манкунианцев.

В ноябре Швайнштайгер вел переговоры с клубом MLS "Чикаго Файр".